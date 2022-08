Letta isolato: i ministri del Pd “si nascondono” in campagna elettorale, altro che ‘occhi di tigre’ (Di martedì 30 agosto 2022) Intorno ad Enrico Letta si sta facendo il vuoto. Non sta passando inosservata l'”intolleranza” di grossi calibri del Pd intorno alla sua tattica elettorale. Bettini, Bonaccini, Emiliano, il sindaco di Bergamo Gori non celano le loro critiche. E i tre ministri dem – Orlando, Franceschini e Guerini assistono piuttosto defilati alla campagna elettorale. Rancori personali, strappo dal M5S, e polarizzazione dello scontro contro Giorgia Meloni non piacciono ogni giornno di più. “Enrico, basta”, era stato il “grido di dolore” di molti esponenti dem. Ma Enrico sta proseguendo dritto dritto verso una sconfitta. Letta isolato dai nostalgici dell’alleanza con il M5S C’è chi lo dice apertamente: l’alleanza tra Pd e M5S va ricostruita ed è stato un errore rinunciarvi in partenza ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) Intorno ad Enricosi sta facendo il vuoto. Non sta passando inosservata l'”intolleranza” di grossi calibri del Pd intorno alla sua tattica. Bettini, Bonaccini, Emiliano, il sindaco di Bergamo Gori non celano le loro critiche. E i tredem – Orlando, Franceschini e Guerini assistono piuttosto defilati alla. Rancori personali, strappo dal M5S, e polarizzazione dello scontro contro Giorgia Meloni non piacciono ogni giornno di più. “Enrico, basta”, era stato il “grido di dolore” di molti esponenti dem. Ma Enrico sta proseguendo dritto dritto verso una sconfitta.dai nostalgici dell’alleanza con il M5S C’è chi lo dice apertamente: l’alleanza tra Pd e M5S va ricostruita ed è stato un errore rinunciarvi in partenza ...

