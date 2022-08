Lega | Frassini | “Ripartiamo dall’attaccamento al territorio per il bene del Paese”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 agosto 2022) Bergamo. Verde fino al midollo, in lei scorre il sangue dellafin da quando era una ragazzina. Rebecca, nata a Calcinate ma residente da sempre a San Paolo d’Argon, 34 anni il prossimo 24 novembre, deputata alla Camera per il Carroccio, è una delle due donne, insieme a Daisy Pirovano, sulla quale il suo partito ha deciso di puntare in vista della prossima chiamata alle urne, il 25 settembre. Un innamoramento, come lo chiama lei, nato da lontano, folgorata sulla via di Damasco ai tempi di Umberto Bossi quando il Senatore parlava di concetti come l’autodeterminazione e la libertà dei popoli, per unache, ai tempi, rappresentava un vero e proprio movimento di rottura: un partito rivoluzionario per l’allora modo di fare politica, oggi più misurato, forse, con un “capitano” diverso che porta il nome di Matteo ...