sportli26181512 : Leccemania: dalla panchina nessuno cambia il match, la soluzione nel mercato e l’incognita Rodriguez: La prima occa… -

Calciomercato.com

...assaporato per nove mesi per poi andare in squadre che lottano a livello internazionale ma sarà quello il momento esatto in cui ci si renderà conto di quanto è avvenuto e il ricordo partirà...Nel frattempo, l'attacco sembra completato con l'ottimo acquisto di Di FrancescoSpal che permetterà a Baroni di schierare un tridente dal sapore di Serie A. Leccemania: dalla panchina nessuno cambia il match, la soluzione nel mercato e l'incognita Rodriguez La prima occasione di fare tre punti lascia l’amaro in bocca al Lecce nonostante una partita in crescendo contro l’Empoli. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno i giallorossi hanno espresso un’ottima ...Probabilmente Umtiti sarà solo di passaggio, verrà assaporato per nove mesi per poi andare in squadre che lottano a livello internazionale ma sarà quello il momento esatto in cui ci si renderà conto d ...