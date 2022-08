Lecce | Sticchi Damiani | «Lotteremo fino all’ultimo Il colpo Umtiti è nato così»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 agosto 2022) Il presidente delha parlato dell’inizio di campiodella squadra salentina Saverio, presidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’inizio di stagione della squadra salentina. PRIMO PUNTO – «Ne dovremmo avere tre. Ma cresciamo giorno dopo giorno e questo mi rende felice. So che dovremo lottareminuto per tenere ilin A. Mi piace sempre sperare che la Primavera anticipi di un anno quel che fa la prima squadra. E’ salita e poi è salita la prima squadra, si è salvata all’ultima giornata e ora speriamo che si salvi la prima squadra. E, intanto, la Primavera è in testa». CORVINO – «In un paio d’ore l’ho convinto a ...