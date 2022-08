Lecce, Baroni: “Napoli? Emozioni indimenticabili. Ha un attacco pazzesco” (Di martedì 30 agosto 2022) Lecce-Napoli. Alla vigilia della partita tra Napoli e Lecce l’allenatore salentino Marco Baroni si sofferma sui temi più importanti del pre-gara: “Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incontro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci“. Il trainer ritorna sul pareggio contro l’Empoli. “Abbiamo commesso una serie di errori, piccole ingenuità di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022). Alla vigilia della partita tral’allenatore salentino Marcosi sofferma sui temi più importanti del pre-gara: “Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incontro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci“. Il trainer ritorna sul pareggio contro l’Empoli. “Abbiamo commesso una serie di errori, piccole ingenuità di ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - I convocati di Baroni per la gara contro il Napoli: c'è regolarmente Gabriel Strefezza - susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - I convocati di Baroni per la gara contro il Napoli: c'è regolarmente Gabriel Strefezza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - I convocati di Baroni per la gara contro il Napoli: c'è regolarmente Gabriel Strefezza - napolimagazine : LECCE - I convocati di Baroni per la gara contro il Napoli: c'è regolarmente Gabriel Strefezza - apetrazzuolo : LECCE - I convocati di Baroni per la gara contro il Napoli: c'è regolarmente Gabriel Strefezza -