Leasys Rent | riaperte iscrizioni abbonamento Carcloud DR 4 0

(Di martedì 30 agosto 2022) TORINO - Con l'avvio del Campionato di Serie A, la nuova mobilità targatatorna in campo nel segno della partnership con DR Automobiles. La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in ...

ANSA_Motori : Leasys Rent a Torino apre il network di ricarica al pubblico #ANSAmotori - EstebBeltramino : Leasys Rent a Torino apre il network di ricarica al pubblico #motori - solomotori : Leasys Rent a Torino apre il network di ricarica al pubblico - 24h_Tecnologia : Leasys Rent apre a tutti le sue colonnine: si parte da Torino: La nuova applicazione permetterà di attivare o disat… - HDmotori : Leasys Rent apre a tutti le sue colonnine: si parte da Torino -

TORINO - Con l'avvio del Campionato di Serie A, la nuova mobilità targatatorna in campo nel segno della partnership con DR Automobiles. La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e sponsor dell'Hellas Verona FC, riapre dopo la pausa ...Nell'ambito del suo impegno a supporto della mobilità sostenibile a Torino,- la società del Gruppo FCA Bank specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto - ha sviluppato la nuova App denominata Recharge per facilitare la ricarica delle auto ...TORINO (ITALPRESS) - Con l'avvio del Campionato di Serie A, la nuova mobilità targata Leasys Rent torna in campo nel segno della partnership con DR Automo ...Nell'ambito del suo impegno a supporto della mobilità sostenibile a Torino, Leasys Rent - la società del Gruppo FCA Bank specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto - ha sviluppat ...