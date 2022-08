"Leader della..." gaffe clamorosa al tg, e Salvini ci ride su | VIDEO (Di martedì 30 agosto 2022) clamorosa gaffe al Tg La7 dove Matteo Salvini è stato ribattezzato "Leader della sega". Il lapsus, assolutamente involontario, è andato in onda durante il telegiornale diretto da Enrico Mentana e il VIDEO dello spezzone ha iniziato a girare sui social. Si parlava della corsa del prezzo del gas e il conduttore del tg stava per presentare ai telespettatori di La7 le dichiarazioni di Matteo Salvini, Leader della Lega, soltanto che al momento di indicare la carica del senatore una "S" è scivolata al posto della "L". Il segretario del Carroccio non se l'è presa affatto, anzi su Instagram, dove era stata postata la clip, ha postato l'emoticon della risata. Neanche a dirlo, il lapsus ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022)al Tg La7 dove Matteoè stato ribattezzato "sega". Il lapsus, assolutamente involontario, è andato in onda durante il telegiornale diretto da Enrico Mentana e ildello spezzone ha iniziato a girare sui social. Si parlavacorsa del prezzo del gas e il conduttore del tg stava per presentare ai telespettatori di La7 le dichiarazioni di MatteoLega, soltanto che al momento di indicare la carica del senatore una "S" è scivolata al posto"L". Il segretario del Carroccio non se l'è presa affatto, anzi su Instagram, dove era stata postata la clip, ha postato l'emoticonrisata. Neanche a dirlo, il lapsus ...

