Le violente inondazioni che stanno flagellando il Pakistan (Di martedì 30 agosto 2022) Circa un terzo del paese è stato sommerso dalle piogge. Circa 33 milioni di persone coinvolti dal disastro, mezzo milione gli sfollati, mille i morti e 10 i miliardi di danni

