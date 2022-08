Le Selassié, la dedica speciale per una persona importante: le parole di Jessica e Clarissa (FOTO) (Di martedì 30 agosto 2022) Le Selassié condividono delle dediche speciali per una persona importante: ecco cosa è emerso sui social Le Selassié hanno folgorato il cuore degli italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lulù, Clarissa e Jessica a settembre hanno varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia partecipando per la prima volta ad un reality show. Le tre giovani princess fin da subito hanno mostrato la loro semplicità ammaliando intere generazioni. Le sorelle Selassié ancora oggi sono amatissime e seguitissime sui social e nella vita. Clarissa, Lulù e Jessica dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5 stanno spiccando il volo verso nuovi progetti e nuove avventure che a breve sveleranno. Clarissa e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022) Lecondividono delle dediche speciali per una: ecco cosa è emerso sui social Lehanno folgorato il cuore degli italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lulù,a settembre hanno varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia partecipando per la prima volta ad un reality show. Le tre giovani princess fin da subito hanno mostrato la loro semplicità ammaliando intere generazioni. Le sorelleancora oggi sono amatissime e seguitissime sui social e nella vita., Lulù edopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5 stanno spiccando il volo verso nuovi progetti e nuove avventure che a breve sveleranno.e ...

marilisa_marzio : @pupastra1973 @mmcandycandy @lulu_selassie E no ha messo like venendo così allo scoperto perché lei ha risposto all… - Abc123417398724 : @NilaPot @lulu_selassie Non ti è bastata la dedica di oggi? Avrai altre conferme in questi giorni, non ti preoccupare!!! #fairylu - ParliamoDiNews : Jessica Selassiè e Barù: Giucas Casella tifa ancora per loro, il post con la dedica sui social - The PosTea… -

