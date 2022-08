Le Isole Salomone negano l'attracco alla Marina Usa: decisivi i rapporti con la Cina (Di martedì 30 agosto 2022) Le Isole Salomone non consentiranno più l'attracco di unità della Marina degli Stati Uniti. Lo rende noto l'ambasciata degli Usa a Canberra. L'arcipelago del Pacifico ha avuto rapporti tesi con gli ... Leggi su globalist (Di martedì 30 agosto 2022) Lenon consentiranno più l'di unità delladegli Stati Uniti. Lo rende noto l'ambasciata degli Usa a Canberra. L'arcipelago del Pacifico ha avutotesi con gli ...

