Le Isole Salomone chiudono i porti alle navi straniere (c'entrano Usa e Cina) (Di martedì 30 agosto 2022) Chiusura dei porti alle navi militari straniere nelle Isole Salomone. Il governo delle Isole del Pacifico del Sud ha inviato la comunicazione agli Stati Uniti con la misura, che sarà eseguita temporaneamente. A motivarla è stato un incidente accaduto la scorsa settimana, quando una nave della Guardia costiera americana, la Oliver Henry, e una nave della Royal Navy, la HMS Spey, non hanno ricevuto risposta dalle autorità di Honiara alla richiesta di autorizzazione per un attracco di routine per attività di rifornimento. Un episodio "spiacevole", secondo le dichiarazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Manasseh Sogavare, primo ministro delle Isole Salomone, ha dichiarato: "Abbiamo chiesto ai nostri partner ...

