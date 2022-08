Le Confindustrie del Nord | Emergenza energetica | extra-costi per 40 miliardi | rischio deindustrializzazione

(Di martedì 30 agosto 2022) Gliper l’impennata del prezzo dell’energia rischiano di ammontare per le industrie di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna fra 36e 41di euro, contro i 4,5di euro spesi per elettricità e gas nel 2019. E’ quanto hanno sottolineato i presidenti di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi, Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Marco Gay (Confindustria Piemonte) ed Enrico Carraro (Confindustria Veneto) in un incontro con gli assessori allo Sviluppo economico delle Regioni di riferimento: Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Roberto Marcato (Veneto). Al centro dell’incontro l’che “sta paralizzando il sistema industriale italiano con il ...

Nord: 'Rischiamo chiusure a raffica' Una riunione di emergenza tra i Presidenti Annalisa Sassi (Confindustria Emilia - Romagna), Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Marco ...Dal 2019 al 2022 - hanno spiegato i presidenti delle Nord - il totale dei costi di elettricità e gas sostenuti dal settore industriale delle quattro regioni ammontava a circa 4,5 ...Incontro straordinario tra i presidenti e gli assessori di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto: "Il tempo è ampiamente scaduto e una decisione in sede UE in questo senso non è più differibile ...