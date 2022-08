Le Borse europee tentano il recupero. Torna a salire il gas a 280 euro

(Di martedì 30 agosto 2022) L'oscilla sulla parità contro il dollaro, petrolio in netto calo. In Germania inflazione al 7,9%. Spread in area 230 punti. In rialzo i future a Wall Streett

Le Borse europee tentano il recupero. Gas sotto i 260 euro, asta BTp con rendimenti in salita… Bene le borse europee oggi #UPDATE - borse europee aumentano gli acquisti a metà giornata ????+1,5% ????+1,1% ????+1,8% ????+0,1% Piazza Affari: Ban… Borse europee in rosso oggi. Spread Btp-Bund sotto quota 230 punti Bene le borse europee oggi

In rialzo i future a Wall Street (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lecercano di scrollarsi di dosso i timori innescati dalla conferma della linea dura contro l'inflazione dal parte del ...Tra le principalivola Francoforte , con una marcata risalita dell'1,91%, piatta Londra , che tiene la parità, e Parigi avanza dell'1,13%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, ...Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente e Piazza Affari, che procedono in rialzo in attesa dell'apertura di Wall ...MILANO - Borsa Europa ben intonata con il calo di petrolio e gas. Si allenta anche la morsa sui titoli di Stato mentre sul fronte valutario l'euro si rafforza ...