Le aziende che rischiano di chiudere per colpa del caro-bollette (Di martedì 30 agosto 2022) L'aumento continuo dei costi legati all'energia sta diventando un flagello sempre più grande per le imprese italiane. Le bollette di luce e gas raggiungono vette mai toccate e, mentre si rincorrono appelli e richieste... Leggi su today (Di martedì 30 agosto 2022) L'aumento continuo dei costi legati all'energia sta diventando un flagello sempre più grande per le imprese italiane. Ledi luce e gas raggiungono vette mai toccate e, mentre si rincorrono appelli e richieste...

demagistris : Se il popolo ci voterà noi siamo i soli che attueremo l’agenda #robinhood: togliere un po’ ai ricchissimi per dare… - AlexBazzaro : Le proposte del PD: Espropri alle aziende con Landini. Quarta dose con Speranza. Patrimoniale e asilo obbligator… - EnricoLetta : Di quel governo facevano parte #Berlusconi, #Tremonti e #Meloni. In 3anni ???? finì sull’orlo della #bancarotta. Si d… - rRikFin : @ultimenotizie #slytg24 @Ale_ToddeM5S domanda @sole24ore : avete pensato ai futur sul gas ? Risposta:certo le azien… - asdrubale26 : @pdnetwork Be il tuo capo oggi ho detto di aumentare gli sgravi fiscali sulle bollette. Così le aziende recuperano… -