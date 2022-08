sportli26181512 : Lazio, Marcos Antonio verso la prima da titolare. Pedro recupera: Prove tattiche per i biancocelesti alla vigilia d… - LALAZIOMIA : Lazio, Marcos Antonio verso la prima da titolare. Pedro recupera - MClapton62 : RT @eaglessup: #Lazio: Contro la Samp, spazio a #MarcosAntonio? - eaglessup : #Lazio: Contro la Samp, spazio a #MarcosAntonio? - FedericoPlatini : #Lazio, due sorprese verso la #Sampdoria: #Pedro può farcela per la panchina, chance per #MarcosAntonio… -

ROMA - Prove tattiche per la squadra biancoceleste alla vigilia della trasferta sul campo della Sampdoria.Antonio viaggia verso la prima da titolare con la maglia della. Il tecnico Maurizio Sarri lo ha provato nell'undici di partenza insieme a Luis Alberto. I due dovrebbero sostituire ...Sampdoria -, le ultime di formazione Sarri è orientato a confermare per dieci undicesimi la ... A completare il centrocampo ci saranno Cataldi (in vantaggio suAntonio) e Milinkovic - Savic.Prove tattiche per i biancocelesti alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Il brasiliano e Luis Alberto testati con i titolari. Lo spagnolo lavora in campo ...Dopo la convincente vittoria interna contro l'Inter di Inzaghi, la Lazio torna in campo per il primo turno infrasettimanale del campionato. Ad attendere i biancocelesti c'è la ...