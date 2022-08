Lazio, ag. Milinkovic-Savic: “Resterà, nessuno è pronto a pagare quanto chiesto da Lotito” (Di martedì 30 agosto 2022) Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic-Savic, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui parla del suo giocatore, del suo valore e anche del rapporto con il presidente dei biancocelesti. “Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni Resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà solo il tempo. Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà“, ha affermato il procuratore serbo. L’ex attaccante della Nazionale balcanica ha poi parlato più nel dettaglio della situazione tra il suo assistito e la società: “Non è facile accontentare Lotito, dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Mateja Kezman, agente di Sergej, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui parla del suo giocatore, del suo valore e anche del rapporto con il presidente dei biancocelesti. “Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giornialla. Fino a quando lo dirà solo il tempo. Quest’estate nessun club è statodaquindi penso che la situazione non cambierà“, ha affermato il procuratore serbo. L’ex attaccante della Nazionale balcanica ha poi parlato più nel dettaglio della situazione tra il suo assistito e la società: “Non è facile accontentare, dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con ...

