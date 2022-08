Lamborghini - Winkelmann | La Huracàn da off-road sarà presentata a dicembre

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 agosto 2022) Durante la manifestazione più glamour della Monterey Car Week, "The Quail, a Motorsports Gathering", abbiamo avuto modo di chiacchierare con Stephan, chairman e ceo di, riguardo mercato americano e le novità in arrivo dalla Casa di Sant'Agata. Quando dicono Italian is Better pensa che questa frase possa essere applicata anche per le auto prodotte nel Belpaese?Nel mercato delle supersportive se la contendono italiani e inglesi. Certo è che il prestigio della Motor Valley, unito all'attrattività e valore del Made in Italy a livello internazionale, il terzo brand più forte al mondo, fanno sì che le supersportive italiane siano oggi ambitissime. Cosa cerca un americano in una, e qual è il modello più acquistato?L'americano che acquista una delle nostre vetture cerca: design distintivo, performance e una ...