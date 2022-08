L’Africa che respinge gli immigrati: il caso Malawi (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – C’è un fenomeno di cui in Italia nessuno parla, riguarda il respingimento dei clandestini da parte dei Paesi africani verso altri Paesi africani. L’ultimo esempio di questo fenomeno viene dal Malawi che di recente ha iniziato l’espulsione di centinaia di immigrati etiopi giunti nel Paese illegalmente. C’è da dire che il Malawi, essendo una nazione povera, non è la destinazione finale di questi immigrati, ma una via di transito per poi giungere in Sudafrica. Nonostante questo, le autorità Malawiane usano il pugno duro contro tutti gli immigrati che vengono intercettati, nonché contro gli abitanti del Malawi che li aiutano. Leggi anche: L’Africa che respinge gli immigrati africani: il caso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – C’è un fenomeno di cui in Italia nessuno parla, riguarda il respingimento dei clandestini da parte dei Paesi africani verso altri Paesi africani. L’ultimo esempio di questo fenomeno viene dalche di recente ha iniziato l’espulsione di centinaia dietiopi giunti nel Paese illegalmente. C’è da dire che il, essendo una nazione povera, non è la destinazione finale di questi, ma una via di transito per poi giungere in Sudafrica. Nonostante questo, le autoritàane usano il pugno duro contro tutti gliche vengono intercettati, nonché contro gli abitanti delche li aiutano. Leggi anche:chegliafricani: il...

