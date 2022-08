L’aereo per Buenos Aires, i milioni da Nizza e le telefonate di Gattuso: i retroscena del trasferimento di Cavani al Valencia (Di martedì 30 agosto 2022) Per tutta l’estate di calciomercato è stato uno dei gioielli più ambiti a parametro zero, dopo la fine del contratto con il Manchester United. Alla fine Edinson Cavani ha trovato la sua nuova casa: il Valencia di Gennaro Gattuso. L’attaccante uruguaiano ha firmato un contratto biennale con il club Valenciano che è riuscito a superare la fortissima concorrenza di diversi club spagnoli, del Nizza e la corte spietata del Boca Juniors. Tre mesi di attesa, di ripensamenti e rifiuti per accasarsi in Spagna, la priorità di Cavani e della sua famiglia. Alla fine Gattuso è riuscito nell’impresa di convincere l’uruguaiano, mettendolo al centro del progetto Valencia. Lunedì 29 agosto è arrivata l’ufficialità e il primo saluto del Mestalla nella partita della ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Per tutta l’estate di calciomercato è stato uno dei gioielli più ambiti a parametro zero, dopo la fine del contratto con il Manchester United. Alla fine Edinsonha trovato la sua nuova casa: ildi Gennaro. L’attaccante uruguaiano ha firmato un contratto biennale con il clubno che è riuscito a superare la fortissima concorrenza di diversi club spagnoli, dele la corte spietata del Boca Juniors. Tre mesi di attesa, di ripensamenti e rifiuti per accasarsi in Spagna, la priorità die della sua famiglia. Alla fineè riuscito nell’impresa di convincere l’uruguaiano, mettendolo al centro del progetto. Lunedì 29 agosto è arrivata l’ufficialità e il primo saluto del Mestalla nella partita della ...

borghi_claudio : @lucabattanta @Marko_Morandi @iltirreno Si è fantastico... Padoan prima, adesso Ilaria Cucchi, la Boldrini... nel m… - champxgnepoetry : Non so perché ma l’aereo con il saluto di Harry Styles mi ricorda quando al GFVIP ne arrivò uno per Tommaso in cui… - DANIELA25208347 : RT @Barbaramenteme: Molti dei capi che produco costano molto,troppo per la maggior parte delle persone Non come un aereo privato, ma se a d… - mattiahiguain98 : RT @miki_cr01: ??? Fabian Ruiz a Parigi e #Rovella al Monza. Detto e fatto. Ora sì attendono sviluppi per #Paredes, ma pare che l'ultimo os… - GabryBab10 : Mentre l'Ucraina lancia una controffensiva nel sud, la Russia apre uno spazio aereo chiuso per i voli passeggeri vi… -