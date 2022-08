L'abbonamento ai mezzi pubblici a 9 euro della Germania ha funzionato alla grande (Di martedì 30 agosto 2022) Ha ridotto sensibilmente le emissioni inquinanti e spinto più persone a non utilizzare l'automobile. Ma si è concluso e alcune associazioni chiedono che ora sia prorogato Leggi su wired (Di martedì 30 agosto 2022) Ha ridotto sensibilmente le emissioni inquinanti e spinto più persone a non utilizzare l'automobile. Ma si è concluso e alcune associazioni chiedono che ora sia prorogato

MARIA65569659 : @Davide_744 @pierpi13 Sì, ma per tre mesi è stato possibile usare i mezzi pubblici locali (treni compresi) con un a… - cristianovilla9 : @GuidoAnselmi6 @irisdeluca72 Se prendi mezzi pubblici tutto l'anno forse hai fatto abbonamento annuale. Se vai in u… - MrSpazzaneve : @JediPerLItalia Si si, anche io sono pendolare (seppur con meno km) Però il costo della benzina (o dell'abbonamento… - sidewayseye : RT @Reg_Campania: Tornano anche quest'anno gli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani. Puoi richiedere l’abbonamento gratuito per il… - Reg_Campania : Tornano anche quest'anno gli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani. Puoi richiedere l’abbonamento gratuito… -