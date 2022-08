La voce che hai dentro è la nuova fiction Mediaset con Massimo Ranieri protagonista (Di martedì 30 agosto 2022) Iniziate le riprese a una delle fiction di punta della prossima stagione televisiva di Mediaset con un grande protagonista. Il titolo è “La voce che hai dentro“, nuova serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista Massimo Ranieri, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato Mediaset, con Maria Pia Calzone. Dopo il grande successo avuto a Sanremo nell’ultima edizione, Massimo Ranieri si conferma artista amatissimo dal pubblico italiano e non solo. Ed è pronto a rimettersi in gioco anche con la tv. “Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni – dichiara Massimo Ranieri – e devo dire grazie a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 agosto 2022) Iniziate le riprese a una delledi punta della prossima stagione televisiva dicon un grande. Il titolo è “Lache hai“,serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato, con Maria Pia Calzone. Dopo il grande successo avuto a Sanremo nell’ultima edizione,si conferma artista amatissimo dal pubblico italiano e non solo. Ed è pronto a rimettersi in gioco anche con la tv. “Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni – dichiara– e devo dire grazie a ...

