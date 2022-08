La versione inglese di Goop secondo Kate Moss (il suo brand di wellness e beauty) (Di martedì 30 agosto 2022) Appesi al chiodo da tempo gli eccessi della vita rock'n'roll del passato, l'iconica top model, simbolo estetico degli anni ‘90, annuncia (nuda e in vasca da bagno) il lancio di CosMoss, brand wellness e beauty per la cura di sé «creato come viaggio di auto-accettazione all’interno della vita moderna». Il marchio è in arrivo il 1° settembre: Gwyneth Paltrow, attenta! Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) Appesi al chiodo da tempo gli eccessi della vita rock'n'roll del passato, l'iconica top model, simbolo estetico degli anni ‘90, annuncia (nuda e in vasca da bagno) il lancio di Cosper la cura di sé «creato come viaggio di auto-accettazione all’interno della vita moderna». Il marchio è in arrivo il 1° settembre: Gwyneth Paltrow, attenta!

atlas_migration : ?? Visto 186 ?? Versione Transition ?? per chi è già in sponsor Requisiti: ? Aver avuto un visto TSS 482 per tre… - Cris_quella : Io che faccio la fissa con l’inglese, ma aspetto una settimana la versione doppiata in italiano di #HouseoftheDragon ?? - ValeBolly_ : Sinceramente preferisco la versione originale di #HouseOfTheDragonHBO il doppiaggio in italiano non mi sta piacend… - Hellentin : Vi segnalo #Quiz su Rai Uno, una miniserie che racconta della truffa alla versione inglese di ‘Chi vuol essere milionario?’ - brividuis : Peccato che ho la versione del film in cui ci sono quei pezzi scritti in cui viene spiegato l'andamento della stori… -