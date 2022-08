La Talpa cambia totalmente. Ecco la rivoluzione di Maria De Filippi (Di martedì 30 agosto 2022) La Talpa, dopo oltre 14 anni, ritornerà in televisione. La programmazione è data per il 2022/2023 e l’attesa è tanta. Da quando Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che sarebbe stata Maria De Filippi ad occuparsene insieme alla sua squadra Fascino. In queste ore sono circolati degli scoop che potrebbero cambiare il volto del reality show Mediaset. Scopriamo di che si tratta. rivoluzione completa a La Talpa: Ecco cosa succederà Ieri uno scoop clamoroso di The Pipol Tv ha allarmato tutti gli utenti fan dei programmi Mariani. Il portale diretto dal giornalista Gabriele Parpiglia ha annunciato che la nuova versione de La Talpa sarà senza tronisti. Nessun vip, solo nip. Una scelta di taglio netto con il passato, che potrebbe anche ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) La, dopo oltre 14 anni, ritornerà in televisione. La programmazione è data per il 2022/2023 e l’attesa è tanta. Da quando Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che sarebbe stataDead occuparsene insieme alla sua squadra Fascino. In queste ore sono circolati degli scoop che potrebberore il volto del reality show Mediaset. Scopriamo di che si tratta.completa a Lacosa succederà Ieri uno scoop clamoroso di The Pipol Tv ha allarmato tutti gli utenti fan dei programmini. Il portale diretto dal giornalista Gabriele Parpiglia ha annunciato che la nuova versione de Lasarà senza tronisti. Nessun vip, solo nip. Una scelta di taglio netto con il passato, che potrebbe anche ...

361_magazine : La Talpa tornerà in tv in primavera, ma ci sarebbero dei cambiamenti riguardo ai concorrenti: ecco la novità annunc… - roberto23292088 : Giroletto con Luci LED in Tessuto Grigio Talpa 90x200 cm - cla_car26 : @angelomangiante @DaddariosWho @SkySport Cambia talpa Mr. @ilMister_87 . Pija Predolin... Grazie @angelomangiante ?? -