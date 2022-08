La sua macchina si ferma e smette di funzionare: 23enne muore in autostrada – era al telefono col fidanzato (Di martedì 30 agosto 2022) Incidente mortale sulla A14 dove ha perso la vita Alessia Grimaldi, dopo che la sua Fiat 500 si è fermata all’improvviso. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Gli ultimi giorni di estate Alessia Grimaldi li voleva passare fuori con gli amici a Milano Marittima. Era di Castel Maggiore, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 30 agosto 2022) Incidente mortale sulla A14 dove ha perso la vita Alessia Grimaldi, dopo che la sua Fiat 500 si èta all’improvviso. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Gli ultimi giorni di estate Alessia Grimaldi li voleva passare fuori con gli amici a Milano Marittima. Era di Castel Maggiore, L'articolo NewNotizie.it.

