La strana lettera dei 1200 scienziati che negano il cambiamento climatico (Di martedì 30 agosto 2022) Il premio Nobel norvegese Ivar Giaever si è posto alla guida di un documento, subito condiviso su Facebook, che ha trovato l'adesione di oltre mille firmatari, denominato Dichiarazione mondiale sul clima (WCD), dove si nega la responsabilità umana nel cambiamento climatico. Anzi, affermano proprio che «non c'è l'emergenza climatica». Si elencano solo sei affermazioni (le vedremo a breve) già abbondantemente smentite, come avevamo spiegato in un precedente articolo. Siamo tornati sull'argomento intervistando un esperto: il meteorologo Roberto Ingrosso, collaboratore della pagina Facebook Chi ha paura del buio?, spiega a Open come mai questo documento è del tutto infondato. Per chi ha fretta: Il documento in oggetto non fornisce fonti a supporto. Tra i primi firmatari troviamo soprattutto dei non climatologi e personaggi che hanno avuto legami ...

