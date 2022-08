La storia falsa del «marocchino» che vive di sussidi e Reddito di Cittadinanza (ma che è legalmente impossibile) (Di martedì 30 agosto 2022) «Ci rubano il lavoro» è uno degli slogan che più si sente ripetere da chi è contrario all’accoglienza degli immigrati nel nostro Paese. Dal 2019 però, in Italia, è possibile ottenere il sussidio del Reddito di Cittadinanza e la narrativa, quindi, si è adeguata. Infatti, sui social hanno iniziato a circolare narrazioni di immigrati che «ci rubano i sussidi». Una di queste racconta il caso di «un marocchino» che vive nel nostro Paese da 13 anni che, grazie ai tanti aiuto dello Stato, riuscirebbe a sbarcare il lunario senza dichiarare un centesimo, e addirittura a fare vivere la madre in Italia con tanto di pensione. L’aneddoto, però, è completamente inventato, come dimostrano le molte incongruenze con la legge italiana. Per chi ha fretta: Normalmente un ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) «Ci rubano il lavoro» è uno degli slogan che più si sente ripetere da chi è contrario all’accoglienza degli immigrati nel nostro Paese. Dal 2019 però, in Italia, è possibile ottenere ilo deldie la narrativa, quindi, si è adeguata. Infatti, sui social hanno iniziato a circolare narrazioni di immigrati che «ci rubano i». Una di queste racconta il caso di «un» chenel nostro Paese da 13 anni che, grazie ai tanti aiuto dello Stato, riuscirebbe a sbarcare il lunario senza dichiarare un centesimo, e addirittura a farere la madre in Italia con tanto di pensione. L’aneddoto, però, è completamente inventato, come dimostrano le molte incongruenze con la legge italiana. Per chi ha fretta: Normalmente un ...

