La storia di Broady | il terranova che ha salvato la vita alla padrona da un tumore al seno

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 30 agosto 2022) Unache ha dell’incredibile quella che lega la 45enne Lucy Giles e il suo cane, undi 70 chili che le halascoprendo per primo ilaldella. Lucy Giles sorridente insieme al suo cane. Fonte: AmoreaquattrozampeLe accortezze del cane che hannolaa Lucy Brody, già appartenente per naturanobile razza degli esemplari dediti al salvataggio, è stato accolto nella famiglia di Lucy nel luglio dello scorso anno, dopo che la famiglia precedente non era stata in grado di prendersi cura di lui. Ad attirare l’attenzione della donna, da poco abituatacompagnia anche di altri animali e di due cani ...