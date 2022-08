La sorpresa di Keanu Reeves alla coppia di sposi: ecco cosa ha fatto (Di martedì 30 agosto 2022) L'attore di Matrix è stato ospite del matrimonio di James e Nikki Roadnight, due suoi fan. Si trovava nello stesso hotel dove la coppia ha pronunciato il fatidico "sì" Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) L'attore di Matrix è stato ospite del matrimonio di James e Nikki Roadnight, due suoi fan. Si trovava nello stesso hotel dove laha pronunciato il fatidico "sì"

