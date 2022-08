La situazione del gas oggi e cosa cambierà dal 1 ottobre in bolletta (Di martedì 30 agosto 2022) Dal primo ottobre cambierà il modo in cui viene calcolato il prezzo del gas sulla bolletta. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) introdurrà misure a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture. Una decisione presa considerando i grandi aumenti del prezzo di questi mesi: il 26 agosto si è arrivati ai 343 euro per megawattora nel Title Transfer Facility (Ttf), il principale mercato per gli scambi della materia prima. L’idea di Arera era quella di aiutare coloro che sono ancora sotto contratto di maggiore tutela e non sono passati al mercato libero, presente dal 2007 e che prevede che le società che vendono gas ed elettricità possano proporre diversi tipi di offerte con tariffe variabili Le loro tariffe finora sono state aggiornate ogni tre mesi, seguendo l’andamento del Ttf, una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Dal primoil modo in cui viene calcolato il prezzo del gas sulla. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) introdurrà misure a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture. Una decisione presa considerando i grandi aumenti del prezzo di questi mesi: il 26 agosto si è arrivati ai 343 euro per megawattora nel Title Transfer Facility (Ttf), il principale mercato per gli scambi della materia prima. L’idea di Arera era quella di aiutare coloro che sono ancora sotto contratto di maggiore tutela e non sono passati al mercato libero, presente dal 2007 e che prevede che le società che vendono gas ed elettricità possano proporre diversi tipi di offerte con tariffe variabili Le loro tariffe finora sono state aggiornate ogni tre mesi, seguendo l’andamento del Ttf, una ...

TeresaBellanova : Sapevamo che mandare a casa Draghi significava aggravare la situazione in Italia e in Europa, e minare la credibili… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese: si complica la pista Pape Matar Sarr del Tottenham. La situazione - Confcommercio : #crisienergetica Il 31 agosto saremo in conferenza stampa con le altre imprese del #terziario per fare il punto del… - AngeloSolferino : RT @TeresaBellanova: Sapevamo che mandare a casa Draghi significava aggravare la situazione in Italia e in Europa, e minare la credibilità… - LuisaMaccari : @Marilena0407 una situazione complottante in difesa del sistema Corrotti corruttori corruttibili collusi mafioso a… -