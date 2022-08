La sinistra fa di tutto per dividere il Paese: perché non sono "democratici" (Di martedì 30 agosto 2022) Enrico Letta - forse per la disperazione causata dai sondaggi- ha fatto una scelta controproducente: soffiare sul fuoco della contrapposizione e avvelenare il clima della campagna elettorale, trasformandola in una sorta di tribunale apocalittico del Bene e del Male, come se fosse una guerra civile. Lo si è visto con il manifesto manicheo dove contrappone una metà nera (la destra cattiva) e una metà rossa (il Pd buono), intimando di scegliere tra Putin e l'Europa. Questa contrapposizione metafisica (sommersa dalle battute e dai meme della rete) ha esposto Letta anche all'ironia di Marco Travaglio che gli ha chiesto: «Ma se la destra ti fa così schifo perché continui a rimpiangere il governo» con Lega e Forza Italia? Del resto tutta la campagna elettorale del Pd è basata sulla demonizzazione e punta alla delegittimazione degli avversari, fomentando la divisione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Enrico Letta - forse per la disperazione causata dai sondaggi- ha fatto una scelta controproducente: soffiare sul fuoco della contrapposizione e avvelenare il clima della campagna elettorale, trasformandola in una sorta di tribunale apocalittico del Bene e del Male, come se fosse una guerra civile. Lo si è visto con il manifesto manicheo dove contrappone una metà nera (la destra cattiva) e una metà rossa (il Pd buono), intimando di scegliere tra Putin e l'Europa. Questa contrapposizione metafisica (sommersa dalle battute e dai meme della rete) ha esposto Letta anche all'ironia di Marco Travaglio che gli ha chiesto: «Ma se la destra ti fa così schifocontinui a rimpiangere il governo» con Lega e Forza Italia? Del resto tutta la campagna elettorale del Pd è basata sulla demonizzazione e punta alla delegittimazione degli avversari, fomentando la divisione del ...

