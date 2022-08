La scienza non sposta voti, la sua parodia sì. Il caso Remuzzi e le derive elettorali (Di martedì 30 agosto 2022) Durante questa campagna elettorale, stiamo assistendo sia al reclutamento di medici e ricercatori nelle liste elettorali, sia all’utilizzo dell’appello alla scienza come arma contro i propri avversari politici o per rafforzare la propria parte. Degli scienziati che si candidano abbiamo già discusso; per quel che riguarda il secondo fenomeno, ovvero l’appello alla scienza, val la pena di ricordare l’ultimissimo esempio, in cui il prof. Giuseppe Remuzzi è dovuto intervenire per contrastare l’uso che si fa di una recente review scientifica, la quale si fonda anche su una ricerca a suo tempo prodotta dal Mario Negri. Vi è infatti un ampio fronte cospirazionista che vorrebbe “fucilare Speranza” e incolpa la comunità scientifica di aver negato cure utili ai pazienti COVID-19, attraverso l’imposizione di protocolli ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) Durante questa campagna elettorale, stiamo assistendo sia al reclutamento di medici e ricercatori nelle liste, sia all’utilizzo dell’appello allacome arma contro i propri avversari politici o per rafforzare la propria parte. Degli scienziati che si candidano abbiamo già discusso; per quel che riguarda il secondo fenomeno, ovvero l’appello alla, val la pena di ricordare l’ultimissimo esempio, in cui il prof. Giuseppeè dovuto intervenire per contrastare l’uso che si fa di una recente review scientifica, la quale si fonda anche su una ricerca a suo tempo prodotta dal Mario Negri. Vi è infatti un ampio fronte cospirazionista che vorrebbe “fucilare Speranza” e incolpa la comunità scientifica di aver negato cure utili ai pazienti COVID-19, attraverso l’imposizione di protocolli ...

