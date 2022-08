La Russia contro il possibile blocco Ue ai visti turistici: “Non lasceremo correre senza rispondere” (Di martedì 30 agosto 2022) Alla vigilia della decisione del Consiglio europeo dei ministri degli Esteri nel corso del quale potrebbe essere deciso, se non lo stop totale, almeno il blocco delle facilitazioni sul rilascio dei visti turistici ai cittadini russi, arriva l’avvertimento del Cremlino su possibili ritorsioni. Il portavoce Dmitry Peskov ha affermato che la Federazione “non lascerà senza risposta una possibile sospensione dei visti turistici ai suoi cittadini da parte dell’Ue”. Una stretta sul rilascio dei visti, con la rottura degli accordi risalenti al 2007 tra Bruxelles e Mosca, sembra avere l’obiettivo di fare pressione sull’opinione pubblica, anche se potrebbe avere delle ripercussioni anche sul comparto turistico europeo. Queste ritorsioni, almeno per il momento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Alla vigilia della decisione del Consiglio europeo dei ministri degli Esteri nel corso del quale potrebbe essere deciso, se non lo stop totale, almeno ildelle facilitazioni sul rilascio deiai cittadini russi, arriva l’avvertimento del Cremlino su possibili ritorsioni. Il portavoce Dmitry Peskov ha affermato che la Federazione “non lasceràrisposta unasospensione deiai suoi cittadini da parte dell’Ue”. Una stretta sul rilascio dei, con la rottura degli accordi risalenti al 2007 tra Bruxelles e Mosca, sembra avere l’obiettivo di fare pressione sull’opinione pubblica, anche se potrebbe avere delle ripercussioni anche sul comparto turistico europeo. Queste ritorsioni, almeno per il momento, ...

