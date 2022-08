La rinascita del nucleare. La Slovacchia attiva un nuovo reattore (Di martedì 30 agosto 2022) L’Autorità regolatoria slovacca per il nucleare (Újd) ha rilasciato l’autorizzazione definitiva per un nuovo reattore, il terzo, della centrale di Mochovce. La società Slovenské Elektrárne, pa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) L’Autorità regolatoria slovacca per il(Újd) ha rilasciato l’autorizzazione definitiva per un, il terzo, della centrale di Mochovce. La società Slovenské Elektrárne, pa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

giomo2 : RT @thebrightside0: #tvpositiva?? Da vedere e rivedere su @RaiPlay le puntate del programma di @Emilio_Casalini: qui quella su #Napoli! #G… - InterismoFc : @lunastark81 No, sono pronto a vedere la rinascita del Tucu - gregodue : RT @thebrightside0: #tvpositiva?? Da vedere e rivedere su @RaiPlay le puntate del programma di @Emilio_Casalini: qui quella su #Napoli! #G… - sonjabugane : RT @Almalibregalgos: DIANA Miss estate 2022 del rifugio aspetta la sua rinascita per sempre!! - palermo24h : Scorace, tutti insieme per protestare e chiedere rinascita del bosco -