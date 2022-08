La protesta dell’orchestra dell’Arena di Verona contro Placido Domingo

(Di martedì 30 agosto 2022) I musicisti si sono rifiutati di alzarsi per gli applausi, e accusano il tenore – che li dirigeva – di non essere stato professionale

LAleggi anche Molestie sessuali, Placido Domingo chiede scusa La nota prosegue spiegando che "nella Turandot (opera impervia per qualunque direttore, tanto più se non vengono ...A conferma di ciò, c'è stata unache, consapevole della mediocrità dello spettacolo appena terminato, ha rifiutato di alzarsi in piedi al consueto segno del direttore che li ...