La promessa di Salvini: «Riconoscerò Gerusalemme come capitale di Israele» (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo Salvini promette in caso di vittoria al voto di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e di trasferirvi l’ambasciata italiana. Lo ha detto il leader della Lega al quotidiano free press Israel HaYom. «Sicuramente – risponde il Capitano alla domanda su Gerusalemme – anche se ribadisco e sottolineo che questa è una coalizione di centrodestra. Ho dato la mia parola, sono impegnato totalmente per il popolo di Israele». Gerusalemme è stata proclamata da Israele propria capitale unita e indivisibile nel 1980. Ma lo status non è universalmente riconosciuto in sede internazionale. Salvini sostiene anche il diritto degli israeliani a difendersi dall’Iran: «Una democrazia ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Matteopromette in caso di vittoria al voto di riconosceredie di trasferirvi l’ambasciata italiana. Lo ha detto il leader della Lega al quotidiano free press Israel HaYom. «Sicuramente – risponde il Capitano alla domanda su– anche se ribadisco e sottolineo che questa è una coalizione di centrodestra. Ho dato la mia parola, sono impegnato totalmente per il popolo di».è stata proclamata dapropriaunita e indivisibile nel 1980. Ma lo status non è universalmente riconosciuto in sede internazionale.sostiene anche il diritto degli israeliani a difendersi dall’Iran: «Una democrazia ...

