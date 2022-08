“La prima tronista” Lavinia sale sulla sedia rossa | chi è il nuovo volto di UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 agosto 2022)è la nuovadi Uomini e Donne. Lunedì 19 settembre alle 14:45 andrà in onda, ovviamente su Canale 5, lapuntata del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Le prime puntate dovrebbero essere registrate tra oggi, martedì 30 agosto, e domani presso gli studi Elios di Roma. C’è chi ha notato che Ida Platano proprio in queste ore si trova in vacanza in Sicilia e dunque si mormora che la dama non prenderà parte al programma. Ma si tratta di supposizioni. Quel che è certo è che ci saranno ben quattro nuovi tronisti, due uomini e due donne. Nei giorni scorsi si era parlato di una novità: tre tronisti saranno scelti come al solito con la presentazione tradizionale mentre il quarto sarà deciso dal parterre over tra due persone che si presenteranno alla registrazione della trasmissione. Intanto è uscito fuori ...