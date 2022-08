La nuova strategia dell’Ucraina per sabotare la prima linea di Mosca (Di martedì 30 agosto 2022) Evitare che i russi possano ampliare il loro raggio d’azione conquistando nuovi territori e neutralizzare, o quanto meno limitare, il tritacarne del Cremlino, ovvero la temibile artiglieria al servizio di Mosca. Al tempo stesso massimizzare il più possibile la controffensiva lanciata nella regione di Kherson, cercando in tutti i modi di assestare un colpo decisivo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 30 agosto 2022) Evitare che i russi possano ampliare il loro raggio d’azione conquistando nuovi territori e neutralizzare, o quanto meno limitare, il tritacarne del Cremlino, ovvero la temibile artiglieria al servizio di. Al tempo stesso massimizzare il più possibile la controffensiva lanciata nella regione di Kherson, cercando in tutti i modi di assestare un colpo decisivo InsideOver.

sandrogozi : #24agosto 1949 vIene creata la #NATO. Oggi l’Organizzazione va ripensata assieme a una nuova strategia di sicurezza… - CdT_Online : La nuova strategia di Huawei: «Dobbiamo sopravvivere» - quoted_business : “L’Ucraina non è il Lussemburgo e il Portogallo non ha lo stesso sguardo sul mondo della Macedonia del Nord”, ha de… - simopieranni : RT @Chora_Media: Biden chiederà 1,1 mld di dollari per armare #Taiwan contro la #Cina. Dopo la visita di Pelosi sull'isola, le tensioni non… - maccsmad : RT @Chora_Media: Biden chiederà 1,1 mld di dollari per armare #Taiwan contro la #Cina. Dopo la visita di Pelosi sull'isola, le tensioni non… -