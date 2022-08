La “missione” skincare di Ciara? Una linea cosmetica per tutte le pelli

Leggi su amica

(Di martedì 30 agosto 2022) Instagram@Cantante, modella, attrice e ballerina,è stata un’icona della musica R&B degli anni 2000. Nel 2004, a soli 19 anni, lancia il suo primo album, Goodies, con oltre cinque milioni di copie vendute. A questo ne sono poi seguiti altri sei, diversi premi (tra cui un Grammy nel 2006 per il Miglior videoclip con Lose Control insieme a Missy Elliott) e una sua casa di moda. Oggi, cavalcando l’onda seguita da molte colleghe – da Scarlett Johansson a Kate Moss – ha deciso di ampliare il suo curriculum con il lancio di una. Il suo nome è OAM, che sta per “On a Mission”, e comprende cinque prodotti trasversali, perché adatti ale, a base di vitamina C. Debutterà online il 15 settembre. Ladi, ...