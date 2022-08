La missione della scienza per arrivare al cuore della fisica (Di martedì 30 agosto 2022) L’epopea degli acceleratori inizia con l’incontro tra un norvegese visionario e un austriaco per meta? ebreo nella Germania della Seconda guerra mondiale, coinvolti loro malgrado nella ricerca spasmodica de “il raggio della morte”. E? una storia poco nota che emerse nella sua interezza solo pochi anni fa grazie anche alla ricostruzione certosina di Luisa Bonolis e Giulia Pancheri, dal cui lavoro attingo a piene mani. Una storia in cui scienza e coscienza, vita e morte, sono entangled in modo inestricabile. Nel 1928, il giovane Rolf Widerøe, rampollo della buona borghesia norvegese, pubblica un articolo in cui propone di accelerare elettroni mediante potenti campi elettromagnetici per studiarne le interazioni con gli atomi. Nessuno lo nota, Widerøe ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 agosto 2022) L’epopea degli acceleratori inizia con l’incontro tra un norvegese visionario e un austriaco per meta? ebreo nella GermaniaSeconda guerra mondiale, coinvolti loro malgrado nella ricerca spasmodica de “il raggiomorte”. E? una storia poco nota che emerse nella sua interezza solo pochi anni fa grazie anche alla ricostruzione certosina di Luisa Bonolis e Giulia Pancheri, dal cui lavoro attingo a piene mani. Una storia in cuie co, vita e morte, sono entangled in modo inestricabile. Nel 1928, il giovane Rolf Widerøe, rampollobuona borghesia norvegese, pubblica un articolo in cui propone di accelerare elettroni mediante potenti campi elettromagnetici per studiarne le interazioni con gli atomi. Nessuno lo nota, Widerøe ...

