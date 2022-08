La Meloni a “Fuori dal coro”: «Sì al duello tv, ma solo con Letta. Così ha fatto il Pd 4 anni fa» (Di martedì 30 agosto 2022) La strada che porta alla vittoria è ancora lunga e tortuosa. Nulla è scontato da qui al 25 settembre. Di tanto, almeno, è convinta Giorgia Meloni intervistata a Fuori dal coro, la trasmissione di Rete4 condotta da Mario Giordano. «A me preoccupa anche un po’ questo clima che il centrodestra ha già vinto – dice la leader di FdI -. Io le battaglie sono abituata a combatterle, prima di vincerle. E anche questo è un po’ un gioco che si fa contro di noi. Così gli italiani di centrodestra pensano che la coalizione ha già vinto e quindi il 25 settembre non vanno a votare…». Preoccupazioni legittime, che però la Meloni dosa con una certa sapienza anche per evitare che qualcuno si appaghi anzitempo, rinunciando di fatto a correre e a lottare. La Meloni intervistata da Mario ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) La strada che porta alla vittoria è ancora lunga e tortuosa. Nulla è scontato da qui al 25 settembre. Di tanto, almeno, è convinta Giorgiaintervistata adal, la trasmissione di Rete4 condotta da Mario Giordano. «A me preoccupa anche un po’ questo clima che il centrodestra ha già vinto – dice la leader di FdI -. Io le battaglie sono abituata a combatterle, prima di vincerle. E anche questo è un po’ un gioco che si fa contro di noi.gli italiani di centrodestra pensano che la coalizione ha già vinto e quindi il 25 settembre non vanno a votare…». Preoccupazioni legittime, che però ladosa con una certa sapienza anche per evitare che qualcuno si appaghi anzitempo, rinunciando dia correre e a lottare. Laintervistata da Mario ...

