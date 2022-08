La leggenda del folk Joan Baez come Hillary Clinton: «Sanna Marin, continua a ballare» – Il video (Di martedì 30 agosto 2022) continuano ad arrivare messaggi in sostegno di Sanna Marin, la premier finlandese finita al centro delle polemiche a causa della diffusione di alcuni video privati in cui veniva ripresa mentre ballava e si divertiva con gli amici. Dopo Hillary Clinton, che su Twitter l’aveva incoraggiata a «continuare a ballare», è il turno della la folksinger e attivista americana Joan Baez: «Keep on dancing, @MarinSanna», è l’invito lanciato sul suo profilo. In allegato, un video dove lei stessa si scatena sorridendo alla telecamera. «Ginger Rogers ha fatto tutto quello che ha fatto Fred Astaire. Solo che l’ha fatto stando un passo indietro e sui tacchi alti», aveva ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022)no ad arrivare messaggi in sostegno di, la premier finlandese finita al centro delle polemiche a causa della diffusione di alcuniprivati in cui veniva ripresa mentre ballava e si divertiva con gli amici. Dopo, che su Twitter l’aveva incoraggiata a «re a», è il turno della lasinger e attivista americana: «Keep on dancing, @», è l’invito lanciato sul suo profilo. In allegato, undove lei stessa si scatena sorridendo alla telecamera. «Ginger Rogers ha fatto tutto quello che ha fatto Fred Astaire. Solo che l’ha fatto stando un passo indietro e sui tacchi alti», aveva ...

fattoquotidiano : Anche il 2022 si conferma sinora record per le assunzioni stagionali. Pure nell’anno in corso, i numeri fanno infat… - tifosi122 : RT @Como_1907: Thierry Henry si unisce al Como 1907, la leggenda francese del calcio mondiale è stata confermata oggi come stakeholder del… - mengonismadking : @akirecrelcel 1) The Great Gatsby 2) Sissi l’Imperatrice 3) La leggenda del pianista sull’oceano - giulio_galli : RT @Como_1907: Thierry Henry si unisce al Como 1907, la leggenda francese del calcio mondiale è stata confermata oggi come stakeholder del… - AD_italia : Da star del cinema a principessa di Monaco, la vita di Grace Kelly non è stata quella che tutti immaginiamo, le sue… -