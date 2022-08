La Lega ferma l' emorragia di voti | cala il Pd Centrodestra è avanti di 16 punti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 30 agosto 2022) Sale ancora Giorgia Meloni, arretra Enrico Letta. Secondo l'ultima rilevazione Swg per La7, Fratelli d'Italia si conprimo partito e si attesta al 24,8 per cento, guadagnando un punto rispetto alla precedente indagine dello stesso istituto, datato 8 agosto. Nello stesso intervallo, il Pd perde l'1 per cento e sial 22,3. Sono gli effetti della prima parte della campagna elettorale, quella condotta tra ombrelloni e liste elettorali, con l'annesso carico di polemiche. Terzo partito è ancora ladi Matteo Salvini, stabile al 12,5 mentre Forza Italia scende al 7 per cento (un punto in meno rispetto a inizio mese): sono indicazioni significative, che certificano una volta di più come la coalizione disia saldamente trainata da Giorgia Meloni, che va molto oltre la somma delle preferenza ...