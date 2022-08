La Lega e la sua App per calcolare la Flex Tax e convincere gli elettori: ecco come funziona (Di martedì 30 agosto 2022) Il partito di destra più conosciuto in Italia, ossia la Lega, ha presentato una nuova app che dovrebbe servire a calcolare dei dati importanti sulla Flat Tax: funzionerà? Il suo uso è semplice – Computermagazine.itSul Google Play Store e sull’Apple Store è possibile scaricare una nuova applicazione che prende il nome di Flat Tax, grazie alla quale si potrebbe calcolare quanto si verrebbe tassati con il regime fiscale proposto da Via Bellerio: numero di persone del nucleo familiare, redditi percepiti e numero di figli a carico. Ma non tutti pare che siano d’accordo sulla sua efficienza, tant’è che Matteo Flora, esperto di sicurezza informatica e amministratore deLegato di The Fool, ha commentato in merito questo: “L’applicazione pare architettata per non immagazzinare o richiedere dati personali. Una ... Leggi su computermagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Il partito di destra più conosciuto in Italia, ossia la, ha presentato una nuova app che dovrebbe servire adei dati importanti sulla Flat Tax: funzionerà? Il suo uso è semplice – Computermagazine.itSul Google Play Store e sull’Apple Store è possibile scaricare una nuova applicazione che prende il nome di Flat Tax, grazie alla quale si potrebbequanto si verrebbe tassati con il regime fiscale proposto da Via Bellerio: numero di persone del nucleo familiare, redditi percepiti e numero di figli a carico. Ma non tutti pare che siano d’accordo sulla sua efficienza, tant’è che Matteo Flora, esperto di sicurezza informatica e amministratore deto di The Fool, ha commentato in merito questo: “L’applicazione pare architettata per non immagazzinare o richiedere dati personali. Una ...

