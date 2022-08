La Germania difende di nuovo l’idea d’un gasdotto fra Spagna e Francia (Di martedì 30 agosto 2022) Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito oggi il suo sostegno a un gasdotto attraverso i Pirenei, al fine di "migliorare le interconnessioni della rete europea del gas" sullo sfondo della crisi energetica causata dall'invasione russa in Ucraina. "Voglio sottolineare ancora una volta che sono molto favorevole a tale connessione", ha detto in una conferenza stampa con l'omologo spagnolo, Pedro Sanchez, a Meseberg, a nord di Berlino.Questo gasdotto, visto con occhio sospetto da Parigi, sarebbe in grado di "migliorare le interconnessioni della rete europea del gas oggi e nel lungo termine si tratta anche di usare insieme idrogeno verde in Europa", ha spiegato il capo dell'esecutivo tedesco. Il progetto del gasdotto si chiama Midcat - abbreviazione di Midi (Francia meridionale) e Catalogna (Spagna ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 agosto 2022) Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito oggi il suo sostegno a unattraverso i Pirenei, al fine di "migliorare le interconnessioni della rete europea del gas" sullo sfondo della crisi energetica causata dall'invasione russa in Ucraina. "Voglio sottolineare ancora una volta che sono molto favorevole a tale connessione", ha detto in una conferenza stampa con l'omologo spagnolo, Pedro Sanchez, a Meseberg, a nord di Berlino.Questo, visto con occhio sospetto da Parigi, sarebbe in grado di "migliorare le interconnessioni della rete europea del gas oggi e nel lungo termine si tratta anche di usare insieme idrogeno verde in Europa", ha spiegato il capo dell'esecutivo tedesco. Il progetto delsi chiama Midcat - abbreviazione di Midi (meridionale) e Catalogna (...

