La frana travolge la strada e porta nel dirupo le auto in transito | il video shock

GTimossi : RT @Telenord: Albisola, frana in spiaggia travolge una famiglia: nessun ferito grave - infoitinterno : Monte Bianco, frana travolge e distrugge bivacco - rep_torino : Monte Bianco, frana travolge e distrugge bivacco: nessuna persona coinvolta [di Federica Cravero] [aggiornamento de… - rep_torino : Monte Bianco, frana travolge e distrugge bivacco: nessuna persona coinvolta - Telenord : Albisola, frana in spiaggia travolge una famiglia: nessun ferito grave -

Le immagini, datate 25 agosto, mostrano qualcosa di scioccante. I mezzi in transito, e la stessa strada, vengono travolti da unache porta tutto e tutti a valle. Il dramma è stato causato dalle intense piogge che hanno colpito il Pakistan. Le piogge monsoniche, ha commentato il primo ministro Shehbaz Sharif, sono "come un ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Monte Bianco,e distrugge bivacco: nessuna persona coinvoltaAspettiamo come detto la fine del mercato per dare la griglia definitiva del nostro pronostico da scudetto. Nel frattempo continuiamo a ragionare su quello che vediamo da una partita all’altra, ricord ...Le montagne sono definite "sentinelle" in quanto anticipano e riflettono i segnali della crisi climatica globale. Ce ne accorgiamo da quanto avviene nella ...