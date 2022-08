La figlia di Albano e Romina e l’annuncio della gravidanza in diretta | “E’ una femminuccia” | il video amarcord

(Di martedì 30 agosto 2022) Cristel Carrisi è la terzogenita di una delle coppie più famosa del mondo dello spettacolo,Power. La donna è sposata dal 2016 con l’imprenditore alberghiero croato Davor Luksic ed è diventata mamma per la seconda volta nel 2019. A tal proposito, ultimamente, è apparso sul web undi una sua vecchia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

camomilla19 : Immagino il bagaglio di insegnamenti artistici della figlia di #ornellamuti, che l'ha portata a farsi fotografare d… - ParliamoDiNews : La figlia di Albano e Romina e l`annuncio della gravidanza in diretta #figlia #albano #romina #lannuncio… -

Fortementein.com

Sul web spunta la foto strappalacrime che ritraeCarrisi e Romina Power in compagnia dellamaggiore Ylenia: un'immagine da togliere il fiato Fu proprio la scomparsa di Ylenia Carrisi , a detta dei giornali di gossip, la causa ...L'omaggio al grande artista napoletano è dedicato anche al ricordo di sua, Liliana de Curtis,... Renzo Arbore, Massimo Ranieri,Carrisi, Yari Gagliucci, Giancarlo Governi autore ... Romina Power dopo anni racconta il retroscena agghiacciante sulla scomparsa di Ylenia. Da brividi Sono anni ormai che il matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power è giunto al termine. Insieme all’amore è finito anche un lungo sodalizio artistico. Dopo anni arriva una confessione inaspettata del ...La storia d’amore tra Albano Carrisi e Romina Power ha infiammato gli appassionati di cronache rosa per anni e anni. Con ogni probabilità è una delle relazioni sentimentali tra personaggi famosi più c ...