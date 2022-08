La famiglia di un marinaio ucciso dall' amianto ha avuto 1 | 3 milioni di risarcimento

(Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa alai familiari di 1,3per la morte per mesotelioma da esposizione addel sottufficiale motorista napoletano, Camillo Limatola, deceduto il primo agosto 2013 a 59 anni. A darne notizia l'Osservatorio nazionale. Camillo Limatola è stato dipendente della Marina tra il 1973 e il 1978, in servizio nella base militare a La Maddalena, in Sardegna, a Napoli e imbarcato sull'incrociatore Vittorio Veneto. Nel 2011 a Limatola venne diagnosticato un mesotelioma; prima di morire era riuscito ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere e la liquidazione della speciale elargizione e dei doverosi riconoscimenti ai familiari, ottenuti dopo numerose diffide del presidente dell'Osservatorio nazionale, ...

Sottufficiale della Marina morto a 59 anni a causa dell'amianto: oltre 1 milione di euro alla famiglia Il ministero della Difesa condannato dal tribunale civile di Roma a pagare per danno non patrimoniale, da perdita e biologico-psichico la vedova e i due figli di un sottufficiale ...