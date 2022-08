La dolcissima dedica di Kledi Kadiu al figlio Gabriel per il suo compleanno

(Di martedì 30 agosto 2022)ha pubblicato un video emozionante su Instagram in occasione del primodel piccolo. Le immagini scorrono veloci e mostrano un bimbo sorridente e amato da una famiglia che da mesi lotta per la sua salute. Il bambino infatti è affetto da meningoencefalite, una patologia che lo ha colpito ad appena 13 giorni dalla nascita. È stato lo stessoa rivelarlo in un post intenso e doloroso che ha puntato il focus sulla preoccupazione per il piccolo ma anche sulle enormi difficoltà nell’affrontare da genitori un percorso lungo e difficile.ha raccontato che il piccolo, a pochi giorni dalla nascita, ha iniziato a manifestare forti convulsioni e una febbre altissima. La diagnosi non ha lasciato adito a dubbi:...

infoitcultura : 'Non smetterò mai di dirti grazie', la dolcissima dedica di Andreas Muller a suo padre - _ONLYTH3BRAV3_ : @_sosimpatica_ che sei una persona che dedica i tramonti alle sue persone preferite su Twitter e che sei dolcissima - scimonelli : @DonFabrizioC @YouTube ??dedica dolcissima ???? - infoitcultura : Ilary Blasi si lascia andare, “Ti vorrei abbracciare…”. La dedica dolcissima a Totti commuove i fan - ParliamoDiNews : Ilary Blasi si lascia andare, “Ti vorrei abbracciare…”. La dedica dolcissima a Totti commuove i fan #ilary #blasi… -

Cinematographe.it

Can Yaman coglie di sorpresa Francesca Chillemi, sua compagna di set in Viola come il Mare, con unavideo -su ...Lacantante sul suo profilo ufficiale Instagram scrive una didascalia molto tenera sotto ... Davide Spigarolo e laper Francesca Davide, invece, sul suo profilo ufficiale di Instagram, ... Can Yaman soprende la collega di Viola come il Mare Francesca Chillemi con una dolcissima dedica su Instagram [VIDEO] Kledi Kadiu pubblica un video su Instagram in occasione del compleanno di Gabriel, affetto da seri problemi di salute.Can Yaman coglie di sorpresa Francesca Chillemi, sua compagna di set in Viola come il Mare, con una dolcissima video-dedica su Instagram ...