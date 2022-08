La coppia di sconosciuti lo invita al matrimonio | Keanu Reeves ci va davvero

(Di martedì 30 agosto 2022) Unadi sposini inglesi, James e Nikki Roadnight, ha provato adreal loro, perché si trovava in vacanza nell’albergo dove si è tenuto il loto ricevimento, nel Northamptonshire. I due eranoall’attore di Matrix e quando lui si è presentatoalla cerimonia, nessuno ci poteva credere. Per tutta la celebrazione e durante lo scambio delle promesse il divo era presente, concedendo poi anche qualche scatto e qualche chiacchiera con gli sposi e alcuniti. “È stato molto amorevole“, ha dichiarato lei. Vi raccomandiamo... Quelle offese ad Alexandra Grant, artista e compagna di...

redazionerumors : L'attore di Matrix, Keanu Reeves, è stato invitato ad un matrimonio di una coppia di sconosciuti nel Northamptonshi… - lacittanews : La gentilezza di Keanu Reeves è conosciuta da praticamente chiunque abbia accesso ad internet.… - deasuldivano : @davismaele E invece gli OP te li becchi eccome, ora ti consiglio di iniziare ad essere attivo su tiktok per parlar… - _DrCommodore : Una coppia di sconosciuti invita Keanu Reeves al suo matrimonio... E lui accetta! - - Non_allineato : @egos23 Ma proprio non la capite la differenza tra violenza nella coppia e violenza da sconosciuti ? -

Che sembra trovarsi più spesso di quanto sia normale in prossimità di unadi sposi. Si ferma ... Si è presentato al matrimonio di duein Inghilterra, posando per le foto e rendendo ...L'attore 57enne si è presentato a sorpresa al matrimonio di unabritannica di fan, James e Nikki Roadnight . Due perfettiche si trovavano nel suo stesso hotel e lo avevano appena ...Keanu Reeves colpisce ancora. Si è presentato al matrimonio di due sconosciuti in Inghilterra, posando per le foto con gli sposi ...Incredibile ma vero: la coppia di sposini inglesi che risponde al nome di James e Nikki Roadnight ha provato a invitare Keanu Reeves, perfetti sconosciuti per l'attore, e questi alla fine ha accettato ...