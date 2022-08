La collana più preziosa al mondo: è della Regina Elisabetta ma passerà a Kate Middleton – ecco quanto vale (Di martedì 30 agosto 2022) È stata realizzata utilizzando ben 300 diamanti di alta caratura, appartiene alla Regina Elisabetta ma anche la Duchessa di Cambridge l’ha indossata. Il suo valore è incredibile Non poteva che appartenere alla royal family uno dei gioielli più preziosi al mondo e, pur essendo di fatto di proprietà della Regina Elisabetta, un giorno passerà nelle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 30 agosto 2022) È stata realizzata utilizzando ben 300 diamanti di alta caratura, appartiene allama anche la Duchessa di Cambridge l’ha indossata. Il suo valore è incredibile Non poteva che appartenere alla royal family uno dei gioielli più preziosi ale, pur essendo di fatto di proprietà, un giornonelle L'articolo NewNotizie.it.

janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - janebusiness7 : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - janebusiness7 : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - CasaScrittori : RT @novelleorchidea: Torna la #rubricacitazioni con il #racconto più famoso (e più venduto) della nostra collana! 'Fabia Claudia e Claudia… -